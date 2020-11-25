Ворота канцелярии Меркель в Берлине атакованы автомобилем с лозунгами

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. В среду утром автомобиль попытался протаранить ворота канцелярии Ангелы Меркель. Ограждение получило незначительные повреждения. Место происшествия было немедленно оцеплено, водителя, мужчину средних лет, задержали силовики.

По данным полиции, он пытался прорваться к зданию ведомства.

На врезавшейся в ворота машине были надписи "Проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации".

Полицейские досмотрели машину, на место инцидента была вызвана медицинская служба. СМИ сообщили об одном пострадавшем, которому была оказана помощь на месте.

Полиция Берлина пока не рассматривает произошедшее как теракт.

Сегодня в здании канцелярии канцлер ФРГ Ангела Меркель планировала провести встречу с главами регионов. Предполагалось, что часть немецких чиновников должна была прибыть на совещание, другая - присоединиться к обсуждению онлайн.

Немецкие издания пишут, что въехавшая в ворота ведомства Меркель машина уже пыталась протаранить этот забор в 2014 году. Тогда на ней было написано "Остановите убивающее людей изменение климата" и "Николь, я люблю тебя".

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