Видео - В Индонезии после извержения вулкана эвакуированы тысячи людей

На индонезийском острове Ломблен в минувшее воскресенье впервые за последние восемь лет проснулся вулкан Левотоло.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. На индонезийском острове Ломблен в минувшее воскресенье впервые за последние восемь лет проснулся вулкан Левотоло.

При извержении, которое продлилось около 600 секунд, вулкан выбросил пепел на высоту около четырех километров. Государственный Центр вулканологии и снижения геологических рисков (BPBD) закрыл для посещений территорию в радиусе 4 километров от места извержения и запретил полеты в этом районе, сообщает РИА Новости.

Местным жителям и туристам рекомендовано использовать маски и другие средства, чтобы защититься от вулканического пепла и вредных газов, сопровождающих извержение. Специалисты опасаются появления также и лавовых потоков. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Высота Левотоло – одного из трех действующих вулканов на индонезийском острове Ломблен - составляет 1018 метров.

Индонезия входит в так называемое "Тихоокеанское огненное кольцо" - мощный тектонический разлом. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.

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