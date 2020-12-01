Видео - В Германии автомобиль наехал на пешеходов

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. По последним данным, четыре человека погибли, много пострадавших. Бургомистр города заявил о как минимум 15 раненых.
СМИ сообщают, что наезд произошел в пешеходной зоне города, которая обычно используется как место проведения рождественской ярмарки.
Водитель внедорожника, осуществившего наезд был в скором времени задержан. Им казался гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока неизвестны. По словам властей, он наехал на людей в состоянии приступа ярости.
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020
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