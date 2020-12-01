22:31 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.55
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Улица, заблокированная полицией в Трире, Германия

Видео - В Германии автомобиль наехал на пешеходов

© AP Photo / Harald Tittel
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32721197.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201201/32720853/video-v-germany-avtomobil-naekhal-na-peshekhodov.html

В центре города Трир на западе Германии водитель автомобиля Range Rover умышленно въехал в толпу прохожих.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. По последним данным, четыре человека погибли, много пострадавших. Бургомистр города заявил о как минимум 15 раненых.

СМИ сообщают, что наезд произошел в пешеходной зоне города, которая обычно используется как место проведения рождественской ярмарки. 

Водитель внедорожника, осуществившего наезд был в скором времени задержан. Им казался гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока неизвестны. По словам властей, он наехал на людей в состоянии приступа ярости.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ЧП Во Франции: автомобиль въехал в группу отдыхающих - видео с места ДТП
Трагедия в Токио: мусоровоз въехал в толпу людей
В Германии автомобиль въехал в группу зрителей на праздничном шествии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итак, свершилось: в Кишиневе - елка! К Рождеству и Новому году столица готова.
Фото - Елочка, зажгись: Кишинев - предновогодний
Столица приоделась к зимним праздникам
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться