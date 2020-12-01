Подрыв автомобиля в Кабуле: пострадали сотрудники посольства РФ

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Информацию подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел недалеко от комплекса посольства в Афганистане. По предварительным данным, целью атаки мог быть ехавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности, однако нельзя исключить, что теракт был направлен против российских граждан, пишет агентство.

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", — заключила Захарова.

Как сообщили РИА Новости в посольстве, пострадавшим сотрудникам дипмиссии госпитализация не понадобилась.

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