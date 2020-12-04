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Акула.

Видео - В объектив дайвера попала атака акулы на туристку

© Sputnik / Сергей Гунеев
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201204/32761661/video---v-obektiv-dayvera-popala-ataka-akuly-na-turistku.html

Инцидент обошелся "малой кровью", женщину доставили в больницу, где ей наложили швы на глубокую рану в плече.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Туристка из Германии пострадала после нападения акулы в Египте, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 2 декабря во время погружения дайверов в Красном море в районе города Марса-Алам.

На кадрах видно, как акула медленно плавает вокруг группы туристов, а после атакует женщину. Вскоре инструктору удается прогнать хищницу.

По данным таблоида, пострадавшую с глубокой раной на плече доставили в больницу, где ей наложили швы. Состояние женщины стабильное.

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