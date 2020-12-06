Мошенник "умножал" деньги заклинанием: нарушитель пойман

Хитрый трюк, которому верили жертвы, а затем настоящее мошенничество и обман - правоохранители раскрыли схему.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве уроженца Центральной Африки, подменявшего деньги на фальшивые с помощью схемы с "заклинанием". Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения", - сообщила она.

Уточняется, что для проведения ритуала 45-летний уроженец государства Центральной Африки брал у жертвы банкноту, свою купюру того же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно злоумышленник соединял две купюры, произносил заклинание и обливал их жидкостью, называя ее волшебной. После этого мужчина показывал клиенту якобы удвоенную сумму.

"Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые", - заявила Волк.

Мошенника поймали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина. Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ. Сейчас иностранец находится под стражей.

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