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Полицейская операция в Афинах, Греция

Видео - Воскресный митинг в Афинах: более ста задержанных

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Правоохранительные органы Греции задержали за нарушение запрета на участие в митингах более 100 человек.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В годовщину убийства полицейскими 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса, 6 декабря, в центре греческой столицы прошел митинг, завершившийся задержаниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Улицы Афин в воскресенье патрулировали тысячи полицейских. Когда группа из примерно 50 человек, выкрикивая лозунги в честь Григоропулоса, развернула транспаранты на площади Эксархии, полицейские применили две свето-шумовые гранаты.

Накануне полиция запретила массовые мероприятия и марши в память об убитом полицейскими в 2008 году подростке, обусловив меру борьбой с распространением коронавируса. Запрещены собрания на открытом воздухе четырех и более человек. Нарушителям грозят штрафы - организаторам от 3 тысяч до 5 тысяч евро, участникам 300 евро.


Оппозиция резко раскритиковала решение правительства, заявив, что после репрессий в дни празднования 17 ноября годовщины восстания в Политехническом университете правительство снова выбирает путь авторитаризма. Оппозиционные партии назвали запрет на собрания антидемократическим, обвинив правительство в том, что оно использует пандемию как предлог для подавления и ограничения прав и свобод.

Алексис Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Каждый год в день гибели 15-летнего подростка происходят беспорядки. В 2019 году в ходе таких акций пострадали трое полицейских, были задержаны около 80 человек.

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