Видео - В Оренбургской области горит газовый фонтан буровой скважины

Возгорание на Таллинском месторождении произошло рано утром в среду, площадь горения составила 100 квадратных метров.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Факельное гороение 25-метрового газового фонтана наблюдается на буровой скважине в Оренбургской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в шесть у тра по московскому времени в 5 километрах от села Таллы Грачевского района.

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МЧС информирует, что в ликвидации пожара участвуют 50 огнеборцев, привлечено 14 спецмашин. Пострадал один человек, его с ожогами кистей рук доставили в хирургическое отделение Грачевской райбольницы.

"Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области", - сообщает Главное управление МЧС по Оренбургской области.

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