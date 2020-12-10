Видео - Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области потушен

Региональное подразделение МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания на Таллинском месторождении.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Возгорание нефтяной скважины в 5 километрах от села Таллы Грачевского района Оренбургской области полностью ликвидировано. Об этом сообщило ГУ МЧС региона. Борьба с огнем длилась около 14 часов.

Как информирует РИА Новости , всего к работе на месте ЧП привлекалось 105 человек и 33 единицы техники. В том числе от МЧС - 62 человека и 15 спецмашин.

"В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением. Главное управление МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле", - сообщает ведомство.

В ГУ МЧС по Оренбургской области отметили, что причиной пожара могло стать нарушение технологического регламента процесса производства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МЧС России (Оренбург) (@orenmchs56)

Возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло 9 декабря в шесть утра по московскому времени в 5 километрах от села Таллы Грачевского района. МЧС России сообщало, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горел на площади 100 квадратных метров. Один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами кистей рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУ МЧС России (Оренбург) (@orenmchs56)

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