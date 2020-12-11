Видео — В Карачаево-Черкесии при попытке задержания преступник совершил самоподрыв

Злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительные органы России проводили оперативно-розыскные мероприятия, была пресечена в пятницу в первой половине дня, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России (НАК).

Инцидент произошел в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. При попытке задержания преступник совершил самоподрыв.

"В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - отмечается в сообщении.

НАК обнародовал видео с места взрыва, его опубликовало РИА Новости.

В настоящее время следственные органы устанавливают личность преступника и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

"Ситуация находится под моим личным контролем. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения. Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности для местных жителей нет", - сообщил агентству глава региона Рашид Темрезов.

Темрезов также уточнил информацию о состоянии здоровья силовиков, пострадавших при взрыве.

"На место сразу же выехал и находится там исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов. Все медикаменты, оборудование – все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненых сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - отметил он.

По словам главы региона, пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана материальная помощь.

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