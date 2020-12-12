Видео - Инцидент в Нью-Йорке: автомобиль въехал в толпу демонстрантов

О происшествии в центре "Большого яблока" сообщила американская пресса, есть сведения о пострадавших.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу демонстрантов, не менее шести человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал NBC.

A car has ploughed into a BLM protest in Manhattan, New York pic.twitter.com/NMe8OkoXg0 — Jake Hepple (@JakeHepple1) December 11, 2020

​Инцидент произошел в ноль часов по московскому времени в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу активистов Black Lives Matter. Как информирует RT, за рулем находилась женщина. Ее задержали и допрашивают.

По данным американского телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из них пострадали. По данным полиции, их жизни вне опасности.

Жителей Нью-Йорка просят избегать района происшествия, ведется расследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova