Оборонное ведомство РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Информацию о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 11 декабря сообщило Минобороны РФ в своем бюллетене по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", - сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.
Продолжается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. "За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 481 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 37 707 человек", - отмечается в бюллетене оборонного ведомства.
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