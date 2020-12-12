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Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре

Оборонное ведомство РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

© Sputnik / Maksim Blinov
Происшествия
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Один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе был зафиксирован в Нагорном Карабахе 11 декабря.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Информацию о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 11 декабря сообщило Минобороны РФ в своем бюллетене по развертыванию российских миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", - сообщил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.

Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Maksim Blinov
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
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Минобороны РФ сообщает, что миротворцы на территории Нагорного Карабаха ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Продолжается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. "За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 481 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 37 707 человек", - отмечается в бюллетене оборонного ведомства.

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