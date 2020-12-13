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Заснеженная улица в Норильске

Видео - Норильск заметает, на два дня задержаны вылеты

© Sputnik / Elena Shcherbakova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Метель в Норильске Красноярского края задержала вылет рейса в столицу Хакасии, подъезды к аэропорту закрыты для транспорта.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Норильск в снежном плену: пурга привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии уже на два дня. Об этом РИА Новости сообщили в аэропорту Абакана.

"Рейс, который ранее должен был вылететь из Норильска в субботу, задерживается. Там была метель. В воскресенье аэропорт Норильска вообще не работает, потому предполагаемое время вылета - в семь в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта, сообщается на сайте мэрии Норильска.

Управление ГО и ЧС города информирует, что в воскресенье ожидается снег, метель, видимость до одного-двух километров, южный ветер до 14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду и до 15-20 градусов мороза.

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