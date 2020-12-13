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Сейсмограф регистрирует колебания на листе измерительной бумаги

Новое землетрясение в Чечне: что говорят в МЧС

© Depositphotos / Shamtor
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201213/32877318/novoye-zemletryaseniye-v-chechne-chto-govoryat-mchs.html

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о новом сейсмособытии в регионе, втором за минувшие сутки.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. (новость дополнена) Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне, подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксированы в 16.36 по московскому времени. Информацию предоставила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как сообщает РИА Новости, первые, самые мощные подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00.30 по московскому времени. В 14.40 воскресенья они повторились с силой 4,1 балла, затем в 15.08 по Москве произошло землетрясение магнитудой 3,1, в 16.05 - магнитудой 3,8 балла.

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Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, разрушений нет. "Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации из районов. Сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало", - отмечает агентство.

Первые толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители Грозного.

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