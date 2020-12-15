Фото, видео - Трагедия в Башкирии: пожар в доме милосердия, есть жертвы

Одноэтажное деревянное здание дома милосердия в селе Ишбулдино вспыхнуло около трех часов ночи по местному времени.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Не менее 11 пожилых постояльцев дома милосердия в Башкирии погибли в результате пожара, передает РИА Новости.

В Абзелиловском районе республики ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом прессе сообщил глава района Ильдар Нафиков.

"Произошла ужасная трагедия. Одиннадцать человек погибли в огне в частном доме, расположенном в деревне Ишбулдино. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Нафиков уточнил, что в здании находились 16 человек, пятерым удалось спастись. Как рассказал агентству источник в администрации Абзелиловского района, уберечься от пожара смогли сотрудники заведения.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что о возгорании в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино стало известно в 02.53 по местному времени. На момент прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом площадью 72 квадратных метра горел полностью. Открытое горение удалось ликвидировать примерно через два часа. В 6 утра по местному времени огнеборцы объявили о полной ликвидации пожара.

Сообщается, что в тушении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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