Пока все спали: опасная экскурсия, драма под Парижем и землетрясение в Милане

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КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, не вышли в четверг вечером из пещер Сьяны в Домодедово. Спортсмены, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, не выходили на связь с утра. К счастью, пропавших удалось найти - об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

По предоставленной информации, несовершеннолетние находятся в безопасности. "Дети живы и здоровы, в психологической и медицинской помощи не нуждаются", - уточнил собеседник агентства.

Подробности произошедшего в эфире одного из российских телеканалов рассказал организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу туристов.

Он опроверг информацию, согласно которой он якобы разминулся с подопечными. По его словам, группа "подошла ко старому выходу"из пещеры, однако им не удалось подняться наверх, поскольку "он был завален".

"Часть детей осталась там со взрослым отдыхать и пить чай, я с остальными поднялся к основному выходу. Там меня встретили сотрудники МЧС", — пояснил Боков.

Молодой человек уточнил: он заранее договорился с женой, чтобы та вызвала спасателей, если он и его подопечные не будут выходить на связь в течение шести часов. Бокова доставили в отделение полиции для допроса.

Под Парижем мужчина захватил заложницу

Сообщение о том, что неизвестный удерживает в заложниках женщину, поступило французским полицейским накануне вечером. Инцидент произошел в коммуне Домон, это департамент Валь-д'Уаз.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину мертвым. Выяснилось, что в качестве заложницы выступала его супруга. Она также погибла..





Французская пресса сообщила, что взявший жену в заложники руководил предприятием. Его супруга ранее подавала жалобы на него, обвиняя в бытовом насилии. Пара находилась в процессе развода.

Как отмечают СМИ, вооруженный мужчина убил супругу, а затем покончил с собой.

Также стало известно, что ранения получили и двое работников компании. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Сильное землетрясение в Милане

Самое сильное за последние 500 лет сейсмособытие произошло в четверг вечером в Милане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучию Лудзи.

Землетрясение магнитудой 3,9 было зарегистрировано специалистами института в 16.59 (17.59 по Кишиневу). Его эпицентр находился в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км. © Sputnik / Mihai Caraus Никоарэ: можно ли в Молдове спрогнозировать сильные землетрясения

По информации агентства, подземные толчки ощущались в различных районах и пригородах "северной столицы" Италии. На верхних этажах некоторых зданий раскачивались люстры, двигалась мебель. По информации сотрудников провинциальной пожарной службы Милана, никто из жителей города за помощью не обращался, жертв и разрушений нет. Землетрясение вызвало некоторое замедление движения автотранспорта в городе и опоздания ряда поездов местной железнодорожной кампании.

"Подземные толчки, происшедшие в Милане, сопоставимы с землетрясением, которое было зарегистрировано в этом районе 500 лет назад. Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396 года. Его эпицентр находился тогда в городе Монца (ныне пригород Милана – ред.)", - заявила Лучия Лудзи.

Согласно действующей в Италии классификации сейсмически опасных зон, район Милана относится к третьей категории, то есть вероятность серьезных землетрясений там расценивается как "низкая".

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