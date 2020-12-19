Смерть в день тридцатилетия из-за злополучного прикола гостей юбилея — фото

Житель Великобритании решил отметить свой день рождения веселой прогулкой на катере в кругу товарищей.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Британец Саймон Холдер погиб в день тридцатилетия из-за неудачной шутки друзей, пишет Daily Star.

Man died after pals pushed him in river and propeller sliced him up on 30th birthdayhttps://t.co/8B8o92TnoM pic.twitter.com/Qqh0I4YeV9 — Daily Star (@dailystar) December 18, 2020

​Холдер отмечал свой день рождения на катере, и подвыпившие друзья столкнули его в воду ради веселья. Именинник без труда выплыл, но при попытке забраться на плавсредство зацепился за гребной винт. Его смогли вытащить только после того, как остановили катер.

Мужчину госпитализировали с рваными ранами на ноге, но медики не смогли спасти ему жизнь - он скончался от потери крови.

Полиция провела расследование трагедии и пришла к выводу, что гибель Холдера произошла в результате несчастного случая.

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