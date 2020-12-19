Видео — Необычное ДТП в Москве и меткий комментарий к нему

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В Москве на улице Николая Коперника столкнулись BMW и машина, оформленная под средство передвижения известного фольклорного персонажа.
Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.
"Емеля доездился", — иронично прокомментировал аварию автор ролика.
Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.
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