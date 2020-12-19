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Емеля со своей печью. Сцена из спектакля.

Видео — Необычное ДТП в Москве и меткий комментарий к нему

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201219/32953458/video--neobychnoe-dtp-v-moskow-i-isklyuchitelno-metkyi-kommentariy-k-nemu.html

Столкновение двух транспортных средств, традиционного и "сказочного", произошло в российской столице.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В Москве на улице Николая Коперника столкнулись BMW и машина, оформленная под средство передвижения известного фольклорного персонажа.

Один из очевидцев инцидента опубликовал видео в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно расписную печь на проезжей части, в которую врезался легковой автомобиль.

"Емеля доездился", — иронично прокомментировал аварию автор ролика.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства происшествия.

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