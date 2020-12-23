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Французская полиция.

Инцидент во Франции: убиты трое жандармов

© REUTERS / Reuters TV
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Трагедия разыгралась в коммуне Амбер департамента Пюи-де-Дом в ночь на среду, жандармы прибыли на вызов.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Во французской провинции Пюи-де-Дом были убиты трое жандармов, один получил ранения. Как сообщил телеканал BFMTV, в среду утром жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти женщину, которая укрывалась на крыше здания. Находившийся в доме мужчина выстрелил в двух жандармов, убив одного из них, после чего выстрелил еще в двоих, находившихся рядом с домом, они тоже скончались. После этого стрелявший поджог свой дом, огонь полностью уничтожил здание.

​Мэр коммуны Сен-Жюст в провинции Пью-де-дом сообщил, что стрелявший пока не задержан. Позже появилась информация, что он скрылся. Французская пресса отмечает, что стрелок находился в конфликте с полицией из-за проблем с опекой над детьми. 

По данным телеканала, женщина, искавшая укрытие на крыше дома, сейчас в безопасности.

Глава МВД Франции Жеральд Дарменен в беседе с журналистами подтвердил факт гибели трех жандармов. По его словам, жизни четвертого жандарма, в которого также стреляли, ничего не угрожает. Министр заявил, что на месте работает группа вмешательства Национальной жандармерии. 

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