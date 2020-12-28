Продолжается спасательная операция затонувшего в Баренцевом море судна

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту находилось 19 человек, 17 из них числятся пропавшими без вести.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Cлужбы МЧС в понедельник утром сообщили о том, что в акватории Баренцева моря вблизи Архангельской области затонуло судно с рыбаками. По предварительным данным, инцидент произошел в результате обледенения.

На борту затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега" находились 19 человек – 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей.

Двух человек удалось спасти. Один из членов экипажа был найден мертвым, его тело поднято на борт спасательного судна "Войково", продолжаются поиски других рыбаков. В районе катастрофы плохие погодные условия и нет связи. Из-за непогоды спасатели не могут задействовать авиацию.

Об этом сообщил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов. Власти также заявляют, что для родственников пропавших без вести рыбаков открыта горячая линия, работают психологи.

По факту происшествия начала проверку прокуратура. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Удалось выяснить, что судно принадлежало архангельскому рыболовецкому колхозу имени М. И. Калинина.

Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

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