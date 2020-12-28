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Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

© Sputnik / Алексей Никольский
Происшествия
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Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в акватории Баренцева моря, на борту находилось 19 человек, 16 из них числятся пропавшими без вести.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семьям погибших, выразив также поддержку пострадавшим в результате ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
Продолжается спасательная операция затонувшего в Баренцевом море судна
Сообщение о том, что рыболовецкий траулер "Онега" затонул в Баренцевом море вблизи Архангельской области, МЧС РФ распространило в понедельник утром. Как сообщается, на борту находились 19 человек, 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей. Спасти удалось двух человек. Один из членов экипажа был найден мертвым.

Поисковую операцию осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

По факту происшествия начала проверку прокуратура. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

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