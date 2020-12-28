Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семьям погибших, выразив также поддержку пострадавшим в результате ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Поисковую операцию осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
По факту происшествия начала проверку прокуратура. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
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