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Сотрудник МВД Чеченской Республики на улицах Грозного, архивное фото.

Видео - Стрельба в центре Грозного: что произошло

© Sputnik / Said Tsarnaev
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201228/33056615/strelba-v-tsentre-groznogo-chto-proizoshlo.html

Подробности инцидента в столице Чечни, в результате которого погибли люди, раскрыл глава республики Рамзан Кадыров.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Попытка вооруженных ножами двух террористов отобрать оружие у сотрудников ППС стала причиной стрельбы в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости

"В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", – написал Кадыров в Telegram-канале.

По словам руководителя республики, личности бандитов известны: это два брата, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщили в региональном СК.

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