В Литве произошла авария на нефтяном терминале

Из-за аварии на нефтетерминале в Литве произошла утечка нефти в Балтийское море, загрязнено около одного квадратного километра акватории.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. На литовском нефтяном терминале Бутинге из-за повреждения шланга для перекачки произошел разлив нефтепродуктов. Департамент охраны окружающей среды начал расследование инцидента.

Авария произошла утром в понедельник по причине разрыва шланга погрузочного буя. По предварительным данным, разлилось до двух тонн сырой нефти, сообщает Sputnik Литва.

"Только что поступило сообщение о разрыве шланга на терминале Бутинге и разливе нефтепродуктов. Количество пока неясно. Департамент охраны окружающей среды и вооруженные силы Литвы реагируют", – написал в своем Facebook министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас.

По предварительным данным, разлив затронул около одного квадратного километра акватории Балтийского моря. Образованное в результате аварии нефтяное пятно сдвигается в сторону Латвии, но, предположительно, в течение ближайших трех дней не достигнет ее территориальных вод.

По словам Гентвиласа, ущерб экологии будет зависеть от метеорологических факторов.

"Ветер и волны являются благоприятными условиями для разложения и испарения загрязняющих веществ, с другой стороны, низкие температуры мешают природе справиться самой", – заявил он.

После определения точного количества загрязняющих веществ, попавших в море, Департамент охраны окружающей среды Литвы определит масштаб ущерба, нанесенного окружающей среде. Это определит сумму штрафа, который должен быть компенсирован управлением нефтяного терминала.

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