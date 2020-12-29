Видео - Сильное землетрясение в Хорватии

Подземные толчки ощутили и жители Загреба, эпицентр землетрясения находился всего в четырех десятках километров от хорватской столицы.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Подземные толчки зафиксировали в 13.19 по Кишиневу.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.4 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/nNbK9Kt5Tc — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

​По информации РИА Новости, эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров. Интернет-пользователи делятся видео в соцсетях: на одной из записей видно, что в городе Петриня есть разрушения: с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены. Город расположен примерно в трех километрах от эпицентра подземных толчков.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020

Местные СМИ передают, что в результате землетрясения есть пострадавшие, известно о гибели ребенка. Часть Загреба осталась без света.

Как информирует EMSC , за минувший 31 час в Хорватии произошло не менее 14 сейсмособытий.

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