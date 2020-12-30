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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ, архивное фото

Видео - Пожар в Люберцах: погиб человек

© Sputnik / Igor Onuchin
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201230/33079604/video-pozhar-v-lyubertsakh-pogib-chelovek.html

В подмосковных Люберцах накануне вечером произошел сильный пожар: загорелось здание местного ресторана.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Пожар в промещении ресторана в подмосковных Люберцах унес человеческую жизнь, об этом соощает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Погиб один человек. В 18.16 (мск) пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.

Огонь в трехэтажном здании вспыхнул вечером во вторник. Спасатели были вынуждены эвакуировать не менее 30 человек из жилого многоквартирного дома неподалеку. В региональном МЧС сообщали, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений горящий ресторан покинули 12 человек.

Площадь возгорания составила порядка 700 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 69 человек и 22 единицы техники.

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