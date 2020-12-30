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Полицейская лентаДымовые клубы поднялись в аэропорту Адена 30 декабря 2020 года после взрыва в йеменском аэропорту

Видео - Взрыв в Йемене: есть погибшие и раненые

© CC0 © AFP 2020 / SALEH AL-OBEIDI
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Мощный взрыв прогремел в аэропорту столицы Южного Йемена, когда в город прибыла правительственная делегация.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Сильный взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта Адена, столицы Южного Йемена. В этот момент на самолете из Саудовской Аравии туда прибывала правительственная делегация. Об этом РИА Новости сообщил местный источник в провинции.

"Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали", — сообщил источник.

По его словам, все министры были перевезены во дворец правительства в Адене.

Президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, в декабре назначил новое правительство. В его состав вошли 24 министра, пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга Йемена.

В среду новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами.

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