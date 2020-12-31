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Полицейское ограждение

Видео - Взрыв в жилом доме в Риге: есть пострадавшие и погибший

© BaltNews.lv
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20201231/33097874/vzryv-zhilogo-doma-v-riga-est-postradavshie.html

В рижском районе Агенскалнс в многоквартирном доме произошел взрыв, были эвакуированы пять человек, сообщается о пострадавших.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Сильный взрыв произошел в ночь на 31 декабря в трехэтажном жилом доме в Риге, в районе Агенскалнс, передает РИА Новости. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает, что были эвакуированы пять человек, служба неотложной медицинской помощи страны информирует о четырех пострадавших.

"В 01.22 (02.22 мск) был получен вызов в Агенскалнс, Рига, где по предварительной информации в жилом доме произошел взрыв. В трехэтажном здании пострадали 2-й и 3-й этажи и крыша. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, 5 человек были эвакуированы", - говорится в сообщении пожарной службы.

Звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла, отмечает РИА Новости.

"Медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы, двое легкие", - сказал собеседник агентства.

Пожар, который охватил здание послевзрыва, распространился на площади в 80 квадратных метров. В работах по тушению огня были задействованы 40 спасателей, 11 единиц специальной техники, привлечены 7 бригад неотложной медицинской помощи.

По заявлению латвийских онеборцев, в настоящее время угроза распространения пожара миновала, на уцелевших этажах людей нет. 

"Были проверены этажи необрушившейся части здания, людей там не было. Угрозы распространения огня на уцелевшую часть дома нет", - сказано в сообщении.

Предварительной причиной инцидента называют утечку газа, сообщает Sputnik Латвия. Пожарные больше часа пытались вызволить человека, оставшегося под завалами, и устроили устроили "минуту тишины", чтобы его обнаружить. Позднее был обнаружен под завалами еще один человек — без признаков жизни.  Двое пострадавших доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.

​На место происшествия был выслан автобус для временного размещения эвакуированных людей и оказания им помощи. Как сообщает Рижская муниципальная полиция, все пострадавшие отказались от размещения в гостиницах и были доставлены к родственникам. Пострадавшим при взрыве также предложат размещение в гостиницах после выписки из больницы, передает Sputnik Латвия.

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