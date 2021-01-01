В Интернете появилось видео предновогоднего теракта в Грозном

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России, Молдове и во многих других странах) взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном, сообщают зарубежные информагентства.
В понедельник в Грозном двое террористов с ножами намеревались отобрать оружие у сотрудников ППС, один страж правопорядка скончался, нападавших удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось, что днем 28 декабря было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов в Грозном.
Согласно официальной информации, в центре города двое боевиков напали с ножами на работников патрульно-постовой службы и попытались захватить их оружие.
Оба террориста были уничтожены ответным огнем. В результате нападения погиб полицейский, еще один получил ранение.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, атаку устроили братья из Ингушетии, переехавшие в Чечню в 2012 году. Они работали в одной из пекарен.