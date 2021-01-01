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В Интернете появилось видео предновогоднего теракта в Грозном

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210101/33114588/terakt-groznyi-video-napadenie.html

В понедельник в Грозном двое террористов с ножами намеревались отобрать оружие у сотрудников ППС, один страж правопорядка скончался, нападавших удалось ликвидировать.

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России, Молдове и во многих других странах) взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном, сообщают зарубежные информагентства.

В понедельник в Грозном двое террористов с ножами намеревались отобрать оружие у сотрудников ППС, один страж правопорядка скончался, нападавших удалось ликвидировать.

 

Ранее сообщалось, что днем 28 декабря было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. 

Согласно официальной информации, в центре города двое боевиков напали с ножами на работников патрульно-постовой службы и попытались захватить их оружие.

Оба террориста были уничтожены ответным огнем. В результате нападения погиб полицейский, еще один получил ранение.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, атаку устроили братья из Ингушетии, переехавшие в Чечню в 2012 году. Они работали в одной из пекарен.



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