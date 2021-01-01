22:02 01 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Самолет

Лайнер столкнулся в воздухе с новогодним летающим объектом

© Sputnik / Владимир Сергеев
Происшествия
Получить короткую ссылку
540 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210101/33116965/Layner-stolknulsya-v-polete-s-novogodnim-letayuschim-obektom.html

Пассажирский самолет едва не разбился из-за новогодней мишуры, пилоты не смогли продолжать полет и запросили экстренную посадку.

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Самолет Airbus A319 латиноамериканской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в новогоднюю ночь, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Все произошло из-за столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе. Сообщалось, что это был пиротехнический шар, однако на опубликованных в Сети кадрах очевидцев видно, что аэробус весь опутан новогодней праздничной мишурой.

​Запись очевидцев была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Земля, Юпитер и снимки далекой галактики - космические новости в фотографиях
Космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом
Видео - космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться