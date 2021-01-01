Лайнер столкнулся в воздухе с новогодним летающим объектом

Пассажирский самолет едва не разбился из-за новогодней мишуры, пилоты не смогли продолжать полет и запросили экстренную посадку.

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Самолет Airbus A319 латиноамериканской авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в новогоднюю ночь, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает РИА Новости со ссылкой на The Aviation Herald.

Все произошло из-за столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе. Сообщалось, что это был пиротехнический шар, однако на опубликованных в Сети кадрах очевидцев видно, что аэробус весь опутан новогодней праздничной мишурой.

🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021

​Запись очевидцев была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

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