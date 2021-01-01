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Полицейская мигалка

Восемь юношей и девушек на Новый год отравились газом

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210101/33117284/Vosem-yunoshey-i-devushek-na-Novyy-god-otravilis-gazom-.html

Новогодняя вечеринка в местечке Посушье (Босния и Герцеговина) закончилась трагедией, все погибшие — местные жители 2001-го и 2002 годов рождения.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Ночью было шумно, утром - тихо. Неладное заподозрили соседи. Им показалось странным, что из дома, где группа молодых людей отмечала Новый год, никто не выходит. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, восемь тел найдено в одном из домов населенного пункта Посушье в юго-западной части БиГ.

Взрыв в жилом доме в Риге
© Photo : Twitter / Mārtiņš Staķis
Видео - Взрыв в жилом доме в Риге: есть пострадавшие и погибший

"Первыми что-то заподозрили соседи, которым стало странно, что никто не выходит из дома. Они сначала постучали в двери, а потом разбили окно. Когда вошли внутрь, обнаружили восемь тел", - сообщает издание Dnevni avaz.

Согласно первоначальной информации, все погибшие – местные жители 2001-го и 2002 годов рождения. По первой версии, причина гибели - утечка газа из баллона.

На месте трагедии работают правоохранительные органы, туда прибыли родственники жертв и представители местных властей.

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