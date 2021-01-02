Видео - Елка вне закона: коварное преступление раскрыли по горячим следам

В российском Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление и выложили запись в Сеть.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Меньше десяти минут потребовалось службе безопасности одного из районов Екатеринбурга, чтобы выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть обратно украденное, передает РИА Новости.

В канун Нового года преступники решили украсть елку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести к себе домой. Момент кражи, а также весь путь воришек до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.

Информацию об инциденте предоставила управляющая компания дома, во дворе которого все и произошло.

Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули елку со всеми новогодними игрушками на место, пишет агентство.

Управляющая компания смонтировала видео с камер наблюдения, добавила музыку и текст и разместила в своих социальных сетях. Видео быстро набрало популярность среди пользователей, а преступников прозвали "Гринчами" в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova