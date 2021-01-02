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Елки

Видео - Елка вне закона: коварное преступление раскрыли по горячим следам

© Sputnik / Mihai Caraus
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В российском Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление и выложили запись в Сеть.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Меньше десяти минут потребовалось службе безопасности одного из районов Екатеринбурга, чтобы выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть обратно украденное, передает РИА Новости.

В канун Нового года преступники решили украсть елку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести к себе домой. Момент кражи, а также весь путь воришек до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.

Информацию об инциденте предоставила управляющая компания дома, во дворе которого все и произошло.

Вместе с сотрудниками службы безопасности молодые люди вернули елку со всеми новогодними игрушками на место, пишет агентство.

Управляющая компания смонтировала видео с камер наблюдения, добавила музыку и текст и разместила в своих социальных сетях. Видео быстро набрало популярность среди пользователей, а преступников прозвали "Гринчами" в честь персонажа сказки, похитившего Рождество.

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