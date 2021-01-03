18:09 03 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Ледник в парке Глейшер-Бей на Аляске

Аляску потрясло: на Алеутских островах зафиксированы толчки магнитудой 6,1

© Photo : Public Domain/NPS staff
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/03/33131760.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210103/33131903/alaska-potryaslo-na-aleutskikh-ostrovakh-zafiksirovany-tolchki-magnitudoy-6.html

О сейсмособытии сообщила Геологическая служба США, отмечается, что землетрясение у юго-западной Аляски было довольно сильным.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье днем ​​на Алеутских островах у северо-западной части Аляски, эпицентр подземных толчков находился в 243 километрах от города Адак на глубине 17,1 километра, передает РИА Новости.

​Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, власти также не предупредили о возможном цунами. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото – Последствия землетрясения в Хорватии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туман в Кишиневе, 2 января 2021
Фото - Сплошное "молоко": каким выдался в Кишиневе второй день года
Пандемия, БелАЭС, события в Карабахе - краткие итоги 2020 года
Видео - От печали до радости: полюса 2020 года
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться