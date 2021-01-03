Аляску потрясло: на Алеутских островах зафиксированы толчки магнитудой 6,1

О сейсмособытии сообщила Геологическая служба США, отмечается, что землетрясение у юго-западной Аляски было довольно сильным.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье днем ​​на Алеутских островах у северо-западной части Аляски, эпицентр подземных толчков находился в 243 километрах от города Адак на глубине 17,1 километра, передает РИА Новости.

​Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, власти также не предупредили о возможном цунами.

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