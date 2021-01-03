Аляску потрясло: на Алеутских островах зафиксированы толчки магнитудой 6,1

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье днем на Алеутских островах у северо-западной части Аляски, эпицентр подземных толчков находился в 243 километрах от города Адак на глубине 17,1 километра, передает РИА Новости.
Significant #earthquake #Alaska: magnitude 6.1, 235 km WSW of Adak, Alaska, depth: 17 km https://t.co/es7YzOP7AX pic.twitter.com/7pawfBFmy3— Earthquakes Today (@eqtoday) January 3, 2021
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, власти также не предупредили о возможном цунами.
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