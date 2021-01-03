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Медицинские работники, Индия

Видео - Трагедия в Индии: в крематории на участников церемонии рухнул потолок

© AP Photo / Bikas Das
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210103/33132415/tragediya-v-Indii-v-krematorii-obrushilsya-potolok.html

По-настоящему страшная трагедия произошла в индийском штате Уттар-Прадеш: в здании крематория, где шла похоронная церемония, рухнул потолок, погибли люди.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik.Не менее восемнадцати человек, участвовавших в похоронной церемонии в городе Мураднагар в индийском штате Уттар-Прадеш, погибли при обрушении крыши крематория. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

В настоящее время на месте идет спасательная операция, уже удалось извлечь 38 человек. Под завалами, как сообщается, могут находиться еще десятки. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают активно действовать на месте происшествия.

Пострадавшие доставлены в местную государственную больницу, им оказана помощь.

Свои соболезнования в связи с происшествием выразили в Twitter президент и премьер-министр Индии. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх также выразил соболезнования и поручил оказать финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов) семьям каждого пострадавшего. 

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