В Аргентине расследуют технический сбой при хранении вакцины "Спутник V"

В аргентинском муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес, из-за неполадки в работе холодильных камер оказались непригодны для использования 400 доз российской вакцины.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. По факту сбоя в работе холодильников, предназначенных для хранения вакцины "Спутник V", в Аргентине начато расследование.

В результате инцидента 400 доз вакцины, прибывшие в страну в конце 2020 года, оказались непригодны для использования. Следствию предстоит установить, была ли вакцина испорчена намеренно, сообщает РИА Новости.

Расследованием занимается генеральный прокурор судебного департамента местного муниципалитета Марсело Собрино. Он подчеркнул, что сейчас рассматриваются две версии остановки в работе холодовой цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи.

В свою очередь, глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия заявил о возможности саботажа. Причиной сбоя он назвал небрежность местных властей, которые изначально привезли вакцины в неприспособленную для правильного хранения больницу.

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