МЧС РФ: угрозы еще одного схода лавины в Норильске нет

Власти Норильска в связи с гибелью троих человек из-за схода лавины объявили 10 января днем траура.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Норильска заявили, что угрозы повторного схода лавины под Норильском нет, говорится в сообщении краевого главка МЧС России.

В пятницу около 19.30 (по кишиневскому времени) в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Найдены тела трех погибших – женщины, мужчины и маленького ребенка. Также был обнаружен подросток, которого госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В мэрии Норильска, в свою очередь, заявляли, что угроза нового схода сохраняется, и просили жителей ограничить движение в данном районе.

"По данным ЕДДС Норильска, информации по угрозе второго схода лавины нет", - сказал представитель главка.

Траур по погибшим при сходе лавины возле горнолыжного курорта в Норильске объявлен на 10 января.

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