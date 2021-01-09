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Взлетно-посадочная полоса. Архивное фото

Авиакатастрофа недалеко от Джакарты: на борту были десятки человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210109/33190808/aviakatastrofa-nedaleko-ot-dzhakarty-na-bortu-byli-desyatki-chelovek.html

О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны. На борту лайнера находилось более 50 пассажиров.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты. Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, уже обнаружены обломки лайнера и части тел.

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​Как сообщает местная пресса, о нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Ранее появилась информация, что представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.

По предварительным данным, на борту находилось более 50 пассажиров.

Сервис Flightradar24 в субботу сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. По данным сервиса, речь шла о Boeing 737-500.

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