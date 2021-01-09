Авиакатастрофа недалеко от Джакарты: на борту были десятки человек

О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны. На борту лайнера находилось более 50 пассажиров.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты. Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, уже обнаружены обломки лайнера и части тел.

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​Как сообщает местная пресса, о нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

Ранее появилась информация, что представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.

По предварительным данным, на борту находилось более 50 пассажиров.

Сервис Flightradar24 в субботу сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. По данным сервиса, речь шла о Boeing 737-500.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

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