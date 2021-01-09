В Полтавской области произошел взрыв - видео

По предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Профильное предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Взрыв прогремел в субботу на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Лубныгаз" в Facebook.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз" – ред.), произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.

В "Лубныгаз" также сообщили, что без газа из-за случившегося остались 15 населенных пунктов.

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