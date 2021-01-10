В Индонезии найдено вероятное место крушения пассажирского самолета

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет", - заявил он.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

О крушении пассажирского самолета близ острова Лаки стало известно 9 января. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис заявил, что речь идет о Boeing 737-500.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

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