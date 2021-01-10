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Подъем тяжелых обломков вблизи острова Ланканг 10 января 2021 года после крушения самолета Sriwijaya Air SJ182 в Яванском море

В Индонезии найдено вероятное место крушения пассажирского самолета

© AFP 2020 / ADEK BERRY
Происшествия
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Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет", - заявил он.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

О крушении пассажирского самолета близ острова Лаки стало известно 9 января. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис заявил, что речь идет о Boeing 737-500.

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