В Индонезии назвали предварительную причину крушения Boeing 737

Эксперты выдвинули версию о том, что потерпевший крушение пассажирский лайнер Boeing 737, мог развалиться при ударе о воду.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии обнародовал версию о причине крушения Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air в небе над Яванским морем. Одной из основных причин крушения эксперты называют удар о воду, сообщает РИА Новости.

"Это еще не окончательный вывод. <...> Предварительные данные показывают, что самолет разбился при ударе о воду", — цитирует газета Straits Times руководителя отдела расследований по воздушной безопасности комитета Нуркахио Утомо.

Он также пояснил, что в случае разрушения самолета в воздухе обломки могли разлететься по намного большей площади.

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января близ острова Лаки. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в море. При этом, как сообщило поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийного сигнала. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

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