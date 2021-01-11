Видео – Масштабное ДТП в Подмосковье унесло жизни четырех человек

В Московской области на 28-м километре Новорижского шоссе столкнулись грузовик и четыре военных автобуса.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В понедельник днем на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье грузовик врезался в колонну из четырех военных автобусов.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека, еще 41 с различными травмами доставлен в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, сообщает РИА Новости.

Для эвакуации пострадавших с места аварии пришлось также задействовать силы санитарной авиации.

"На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи. Привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется", – сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Кроме того, действуют следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего врезался в колонну с военными автобусами.

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