Видео – Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки, сожжен полицейский участок

Протестующие закидали камнями правоохранителей и подожгли полицейский участок, в эпицентр беспорядков едва не попала машина короля Бельгии Филиппа.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Протесты против полицейского насилия, вспыхнувшие в бельгийской столице в среду днем, переросли в масштабные столкновения с представителями органов охраны правопорядка.

Митинг против полицейского произвола начался после гибели 23-летнего мигранта по имени Ибрагим. Участники протестов забросали силовиков камнями, били витрины магазинов и даже подожгли полицейский участок, передает РИА Новости.

Сообщается, что машина короля Бельгии Филиппа в момент разгара беспорядков покинула дворец, направляясь в резиденцию. На несколько минут автомобиль короля оказался под угрозой летящих в сторону полицейского кордона камней. Водитель Филиппа с помощью стражей порядка смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, король и его кортеж не пострадали.

Инцидент с гибелью в полицейском участке мигранта по имени Ибрагим произошел на прошлой неделе. Офицеры попросили 23-летнего молодого человека предъявить документы, однако он бросился бежать. Его задержали и доставили в участок, где он потерял сознание и скончался. Оказать медицинскую помощь мужчине не смогли из-за вышедшего из строя дефибриллятора.

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