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Дежурная часть полиции, Россия

Трагедия в Москве: "веселящий газ" убил подростка

© Photo : Main department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Krasnodar region
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Предположительно, несовершеннолетний приобрел целый баллон закиси азота, оформив его доставку на дом.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Прокуратура российской столицы проводит проверку в связи со смертью 16-летнего подростка на северо-востоке Москвы после покупки баллона с закисью азота, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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© Sputnik / Сергей Цуркану
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"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью несовершеннолетнего на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.

Ранее, 14 января, тело несовершеннолетнего 2004 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома по улице Кучин переулок. 

"По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)", - пояснили в прокуратуре.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, отмечает ведомство.  

Отметим, что 29 декабря минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон, которым с 1 января запрещаются производство, закупка, хранение, перевозка, сбыт и пропаганда закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается употребление закиси азота не по назначению, а для изменения состояния организма. 

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