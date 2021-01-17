Спасательные работы у побережья Турции: затонул российский сухогруз, есть погибшие

Губернатор турецкой провинции Бартын сообщил, что сухогруз под российским флагом затонул в районе Инкуму в Черном море.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. (новость дополняется) В Черном море у побережья Турции затонул российский сухогруз, передает РИА Новости. Ранее информацию о кораблекрушении передал губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

Губернатор провинции Бартын: Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 17, 2021

​Началась операция по спасению 13 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Поступило сообщение, что трое из них спасены.

​Позднее стало известно, что число спасенных возросло до 5. Вскоре пришла и печальная новость: два члена экипажа российского судна погибли. Об этом СМИ сообщил Синан Гюнер. Впоследствии количество погибших возросло до 4-х.

Губернатор провинции Бартын: на борту затонувшего сухогруза было 13 человек – все граждане РФ. На данный момент спасены 5, найдены тела двух погибших. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 17, 2021

Минобороны Турции сообщило, что направило фрегат в район спасательной операции на месте крушения российского сухогруза.

Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi. pic.twitter.com/NskeXwmAhX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021

​​В Российском профсоюзе моряков уточнили, что Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine (Одесса).

По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году.

Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января судно отправилось из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.

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