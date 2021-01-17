18:10 17 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Судно береговой охраны Турции

Спасательные работы у побережья Турции: затонул сухогруз, есть погибшие

© AP Photo / Mehmet Guzel
Происшествия
Получить короткую ссылку
35101
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/11/33278480.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210117/33276954/spasatelnye-raboty-u-poberezhya-turkey-zatonul-sukhogruz.html

Губернатор турецкой провинции Бартын сообщил, что сухогруз под российским флагом затонул в районе Инкуму в Черном море.Впоследствии выяснилось, что экипаж судна украинский, а сейчас оно ходит под флагом Палау.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз, передает РИА Новости. Ранее информацию о кораблекрушении передал губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

​Началась операция по спасению членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Поступило сообщение, что трое из них спасены.

Позднее стало известно, что число спасенных возросло до 6, всего на борту судна было 12 человек. по предварительной информации, четверо погибли. На борту судна находились и двое россиян. Минобороны Турции сообщило, что направило фрегат в район спасательной операции. 

Первоначально сообщалось, что судно ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.

Примерно в 17.25 по кишиневскому времени Министерство иностранных дел Украины опубликовало в твиттере сообщение, в котором говорится, что с судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранный гражданин. Они госпитализированы, состояние всех удовлетворительное, родные спасенных оповещены. Поиски еще 5 моряков продолжаются.

​Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января судно отправилось из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Из-за мороза Останкинская телебашня покрылась слоем снега и льда – видео
Видео: Синий-синий иней: Останкинская башня замерзла
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться