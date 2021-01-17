Спасательные работы у побережья Турции: затонул сухогруз, есть погибшие

Губернатор турецкой провинции Бартын сообщил, что сухогруз под российским флагом затонул в районе Инкуму в Черном море.Впоследствии выяснилось, что экипаж судна украинский, а сейчас оно ходит под флагом Палау.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз, передает РИА Новости. Ранее информацию о кораблекрушении передал губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

Губернатор провинции Бартын: Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 17, 2021

​Началась операция по спасению членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Поступило сообщение, что трое из них спасены.

Позднее стало известно, что число спасенных возросло до 6, всего на борту судна было 12 человек. по предварительной информации, четверо погибли. На борту судна находились и двое россиян. Минобороны Турции сообщило, что направило фрегат в район спасательной операции.

Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi. pic.twitter.com/NskeXwmAhX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2021

Первоначально сообщалось, что судно ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже стало известно, что экипаж украинский, судно сейчас ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD (Белиз), а оператор — Tesoro Marine LLC (Украина). С регистрации в России его сняли в 1997 году.

Примерно в 17.25 по кишиневскому времени Министерство иностранных дел Украины опубликовало в твиттере сообщение, в котором говорится, что с судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранный гражданин. Они госпитализированы, состояние всех удовлетворительное, родные спасенных оповещены. Поиски еще 5 моряков продолжаются.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

​Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января судно отправилось из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.

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