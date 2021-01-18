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Сход лавины. Архивное фото.

Сошла лавина: снежная масса накрыла горнолыжный курорт на Домбае – фото, видео

© CC0 / Pixabay / Hans
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210118/33286941/soshla-lavina-pod-neyu-okazalsya-gornolyzhnyy-kurort-na-dombae--foto.html

В спасательных работах задействованы крупные силы, как сообщает МЧС, группировка составит 172 человека.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Она могла накрыть от 4 до 12 человек.

Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Звонок о чрезвычайном происшествии поступил в 13.30.

"По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", — сказал собеседник агентства.

В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека.

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