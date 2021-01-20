Видео - Мощный взрыв в Мадриде разрушил здание

СМИ сообщают о мощном взрыве, прогремевшем в центре испанской столицы, данных о пострадавших пока нет.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в районе Пуэрта-де-Толедо в центре Мадрида, недалеко от дома престарелых. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа.

На 17.00 по кишиневскому времени есть информация о шести пострадавших и как минимум трех погибших.

На кадрах, которые стали появляться в соцсетях, видно, что во взорвавшемся доме разрушены 4 этажа, идет эвакуация прохожих и местных жителей.

Как передает Sputnik Испания, на место происшествия выехали 9 пожарных расчетов и 11 машин скорой помощи. Идет эвакуация постояльцев дома престарелых. В результате взрыва в поврежденном здании возник пожар, обломки повредили припаркованные автомобили.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

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