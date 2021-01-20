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Explozie la Madrid

Видео - Мощный взрыв в Мадриде разрушил здание

© REUTERS / SUSANA VERA
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/14/33314358.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210120/33313968/moschnyy-vzryv-v-madride-razrushil-zdanie.html

СМИ сообщают о мощном взрыве, прогремевшем в центре испанской столицы, данных о пострадавших пока нет.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в районе Пуэрта-де-Толедо в центре Мадрида, недалеко от дома престарелых. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа.

На 17.00 по кишиневскому времени есть информация о шести пострадавших и как минимум трех погибших.

На кадрах, которые стали появляться в соцсетях, видно, что во взорвавшемся доме разрушены 4 этажа, идет эвакуация прохожих и местных жителей.

Как передает Sputnik Испания, на место происшествия выехали 9 пожарных расчетов и 11 машин скорой помощи. Идет эвакуация постояльцев дома престарелых. В результате взрыва в поврежденном здании возник пожар, обломки повредили припаркованные автомобили.

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