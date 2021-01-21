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Пожар в доме престарелых в Харькове: есть погибшие

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Происшествия
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Sputnik Молдова
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Площадь пожара в здании, переоборудованном под дом престарелых, достигла 100 квадратных метров, на месте работают спасатели.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Не менее 15 человек погибли, еще пятеро пострадали во время пожара в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове. Об этом в четверг сообщила Государственная служба Украины по ЧС.

"21 января в 15.03 в городе Харькове, на улице Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме на втором этаже возник пожар", – отмечает пресс-служба.

Как сообщается, по состоянию на 16.14 по кишиневскому времени обнаружены тела 15 человек, 9 госпитализированы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, к тушению привлечены 28 пожарных и 7 единиц спецтехники. Пожар отнесен к категории ЧП государственного уровня. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать комиссию по расследованию причин пожара, а главе министерства внутренних дел Арсену Авакову возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. 

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