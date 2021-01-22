Видео - В Башкирии предотвращен теракт

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии, передает РИА Новости.

"Задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в пресс-релизе службы.

Из тайника у боевика изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Последние сейчас находятся за пределами РФ.

Когда именно прошло задержание, не уточняется, также не разглашается личность задержанного — в интересах следствия.

"Хайат Тахрир аш-Шам" — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" (запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра").

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