Взрыв произошел на нефтяном предприятии в Татарстане

Инцидент на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане, по предварительным данным, унес жизни двух человек.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. На одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана произошел взрыв, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По предварительным данным, два человека погибли, один получил травмы.

ЧП произошло во время испытаний на предприятии в селе Большое Нуркеево при проведении испытаний воздухом резервуара на установке предварительного сброса воды на открытой площадке, сообщил источник РИА Новости.

Как информирует агентство со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева, прокуратура начала проверку.

"Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана", - сказал Галиев журналистам.

По словам Галиева, на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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