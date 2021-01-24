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Полицейские машины . Архивное фото.

Инцидент на сходе стритрейсеров: полицейское авто врезалось в толпу – видео

© AP Photo / Frank Franklin II
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20210124/33361084/Intsident-na-skhode-stritreyserov-politseyskoe-avto-vrezalos-v-tolpu--video.html

Инцидент в американском городе Такома произошел после того, как машину обступили собравшиеся на заезд зрители, некоторые из них принялись бить по кузову.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Полицейский в США протаранил на внедорожнике толпу участников уличных гонок, которые заблокировали патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь вырваться в безопасное место, сообщил Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент, который попал на видео очевидцев, произошел в субботу вечером в городе Такома, штат Вашингтон.

Полиция получила сообщения об уличных гонках, из-за которых перекресток в центре города оказался блокирован примерно сотней зрителей. Когда на место прибыла патрульная машина с включенной сиреной, ее обступила толпа, некоторые принялись бить по кузову.

Автомобиль.
© CC0 / Pixabay / tookapic
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По заявлению правоохранителей, полицейский, "опасаясь за свою безопасность, попытался дать задний ход, но не смог этого сделать из-за толпы". Водитель в итоге поехал вперед, и, как следует из видео в соцсетях, протаранил стоявших людей, повалив часть из них на проезжую часть. По одному из упавших тяжелая машина проехалась колесами.

Позднее полицейский остановился в безопасном месте и вызвал врачей. Пострадавшего госпитализировали, как медики оценивают его состояние, пока неизвестно. Начато расследование инцидента. Сотрудник полиции на время расследования будет отстранен от службы.

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